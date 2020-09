Un'altra giornata calda in casa Barcellona: via Suarez e Semedo. E Ansu Fati diventa grande

vedi letture

Non c'è solo il caso Luis Suarez, in casa Barcellona. La società blaugrana è oramai al centro delle cronache, di mercato e non solo, da parecchie settimane. In pratica dal giorno della sconfitta per 8-2 col Bayern Monaco. Il Pistolero è oramai da considerarsi un ex, col comunicato di cessione all'Atletico Madrid uscito pochi minuti fa.

Via anche Semedo. E Ansu Fati diventa grande - In giornata il Barça ha poi annunciato la cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton, con la regia di Jorge Mendes. Nelle casse blaugrana vanno 30 milioni di euro più 10 di bonus eventuali. Per un giocatore che esce, ce n'è uno che "sale" in prima squadra: si tratta di Ansu Fati. Il talentino blaugrana era già stabilmente con Messi e compagni, ma ieri il Barcellona lo ha inserito ufficialmente nella rosa di Koeman e lo ha blindato: maglia numero 22 e clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Resta invece in attesa l'altro canterano, ovvero Riqi Puig: il giocatore non rientra nei piani di Koeman e così sarà ceduto in prestito.