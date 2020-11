Un rinnovo e un colpo a zero: l'Inter prepara il futuro, tra Handanovic e Maksimovic

Samir Handanovic e l'Inter, avanti insieme. La strada è segnata e il futuro sembra disegnato. Accordo di massima tra le parti per il rinnovo fino al 2023. Mancano solo gli ultimi dettagli, nuovi contatti previsti nel mese di dicembre. Nerazzurri al lavoro. E per Handanovic se rinnoverà, l’esperienza all’Inter potrebbe continuare anche dopo la carriera calcistica. Lavori in corso. Un mese e poi sarà più chiaro il futuro di Handanovic e con l'agente del giocatore, i nerazzurri discutono anche di un altro nome. E' quello di Nikola Maksimovic del Napoli. Il difensore è un’idea concreta in casa nerazzurra. E così la società del presidente Zhang sta studiando le mosse per arrivare al calciatore in scadenza di contratto con il Napoli. Rinnovo al momento lontano, possibile che la società di De Laurentiis tenti un nuovo approccio. Intanto l’Inter prepara numeri e contratto. A breve sarà pronto un contratto quadriennale da sottoporre a Maksimovic e l’entourage.