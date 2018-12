Un talento al giorno, Agustin Almendra: señores, el nuevo Riquelme

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Continua la corte dei club europei ad Agustin Almendra. Nato a San Francisco Solano, Argentina, il trequartista è considerato possibile novello Roman Riquelme degli Xeneizes e del calcio Albiceleste. Classe 2000, ha già debuttato in Primera Division e in Copa Libertadores. Specialista nei calci piazzati e regista a tutto campo nel Boca, si è distinto anche con la maglia dell'Argentina Under 17 e si è conquistato anche diverse presenze nella Superliga argentina e in Copa Libertadores. Altra caratteristica interessante, in ottica di un futuro trasferimento in Europa, è la pericolosità dalla media-lunga distanza, sempre molto apprezzata in Italia, Spagna e Inghilterra.

Nome: Agustin Almendra

Data di nascita: 26 luglio 1996

Nazionalità: argentino

Ruolo: centrocampista o trequartista

Squadra: Boca Juniors

Assomiglia a: Roman Riquelme