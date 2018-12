Un talento al giorno, Aleksandr Maksimenko: prospettive da Red Devil

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La posizione di De Gea è sempre più in bilico al Manchester United, non certo per una questione prestazione ma piuttosto per un contratto che va verso la sua conclusione senza che un accordo per il rinnovo venga trovato. Ecco perché gli scout Red Devils stanno sondando vari profili di giovani portieri, come il russo Aleksandr Maksimenko: il classe 1998 ha stupito con la maglia dello Spartak Mosca e potrebbe fare il grande salto verso un campionato competitivo come la Premier League. Mancino naturalmente, l'estremo difensore moscovita è già nel giro della Nazionale maggiore.

Nome: Aleksandr Maksimenko

Data di nascita: 19 marzo 1998

Nazionalità: russo

Ruolo: portiere

Squadra: Spartak Mosca

Assomiglia a: Igor Akinfeev