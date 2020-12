Un talento al giorno, Alexander Prass: piccoli De Bruyne crescono

Un altro talento sfornato dal settore giovanile del Red Bull Salisburgo. Stiamo parlando di Alexander Prass, centrocampista austriaco classe 2001, oggi in forza al Fussballclub Liefering. Prass è un giocatore molto tecnico, che ama giocare come trequartista alle spalle delle punte, ma vista la sua duttilità può ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo. Ha un mancino educato e grande visione di gioco. Ricorda, per caratteristiche, il fenomeno del Manchester City Kevin De Bruyne.

Nome: Alexander Prass

Data di nascita: 26 maggio 2001

Nazionalità: austriaco

Ruolo: trequartista

Squadra: Fussballclub Liefering

Assomiglia a: Kevin De Bruyne