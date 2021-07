Un talento al giorno, Alexandru Pantea: un terzino capace di adattarsi ovunque

Nella nuova leva calcistica rumena brillano le seconde punte (Mihaila, Popescu, Man) ma c'è spazio per talenti in ogni posizione: Alexandru Pantea, ad esempio, è un terzino classe 2003 che la FCSB (alias Steaua Bucarest) ha già fatto esordire tra i professionisti e che nella scorsa stagione si è distinti come uno dei più giovani a giocare tra i pro. Totalmente ambidestro, nella sua prima stagione ha esordito a sinistra nonostante sia cresciuto prevalentemente come terzino destro: questa polivalenza è un vantaggio non da poco in un calcio come quello moderno, dove i laterali sono ormai diventati la chiave del trasformismo tattico per la maggior parte degli allenatori.

Nome: Alexandru Pantea

Data di nascita: 11 settembre 2003

Nazionalità: rumeno

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: FCSB

Assomiglia a: Philip Lahm