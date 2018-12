Un talento al giorno, Alexis Mendez: il regista del futuro nella città del cinema

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Alexis Mendez è pronto a prendere per mano il futuro dei Los Angeles Galaxy: il regista classe 2000 è considerato un astro nascente del calcio americano grazie alle sue giocate nel torneo Under 19 statunitense. Un regista nella città del cinema per eccellenza, per il centrocampista di origine messicana le attese sono sicuramente tante ma sembrano ben riposte. In termini tecnici il giocatore non sembra aver molto da imparare, di certo dovrà crescere dal punto di vista tattico e della velocità, forse il suo limite più grande al momento.

Nome: Alexis Mendez

Data di nascita: 6 settembre 2000

Nazionalità: statunitense

Ruolo: centrocampista

Squadra: Los Angeles Galaxy

Assomiglia a: Jorginho