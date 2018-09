Un talento al giorno, Andrei Ivan: la nuova stella del calcio rumeno

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Andrei Ivan, ovvero il nuovo talento del calcio rumeno. Attaccante classe '97, seconda punta tecnica e rapida. Un giocatore che ha ancora tanti margini di miglioramento, sia dal punto di vista tecnico che fisico, tanto che potrebbe anche diventare un'ottima prima punta. Un giocatore difficile da marcare, forte anche di testa. La velocità però è il suo punto forte, quando parte palla al piede diventa un incubo per le difese avversarie. Per ultimo, ma non per questo meno importante, ha grandi doti balistiche: un buon tiro, potente e preciso.

Nome: Andrei Ivan

Data di nascita: 04/01/1997

Nazionalità: rumeno

Ruolo: Attaccante

Squadra: Rapid Vienna

Assomiglia a: Adrian Mutu