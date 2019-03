© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fra i talenti più interessanti della Repubblica Ceca spicca il nome di Antonin Rusek, attaccante classe '99 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Zbrojovka Brno, squadra che milita nella Druhá Liga, la seconda divisione ceca. Rusek è un attaccante centrale forte fisicamente che grazie alla sua stazza (187 centimetri di altezza) predilige il gioco aereo. Con la formazione under 19 della Repubblica Ceca vanta già 4 reti in appena 6 presenze, un bottino niente male considerata anche la giovanissima età. Ricorda, per caratteristiche, l'ex Lazio Libor Kozak.

Nome: Antonin Rusek

Data di nascita: 22 marzo 1999

Nazionalità: Rep. Ceca

Ruolo: centravanti

Squadra: Zbrojovka Brno

Assomiglia a: Libor Kozak