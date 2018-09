Un talento al giorno, Arnór Sigurdsson: il terzo della dinastia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La "dinastia" Sigurdsson si è arricchita di un nuovo membro con l'inizio della nuova stagione: dopo gli inizi in Svezia e Islanda, Arnór Sigurdsson si è messo in mostra con la maglia del CSKA Mosca in Russia e a livello internazionale, con la Champions League appena iniziata. Un giovane diciannovenne con tanta voglia di emergere e la disponibilità a ricoprire qualsiasi ruolo a centrocampo, dall'esterno fino alla mezzala: tanta corsa e disponibilità al sacrificio sono le sue armi migliori, unite anche ad ottime basi tecniche. Armi che lo porteranno presto a raggiungere gli omonimi Gilfy e Ragnar nella selezione maggiore.

Nome: Arnór Sigurdsson

Data di nascita: 15 maggio 1999

Nazionalità: islandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: CSKA Mosca

Assomiglia a: James Milner