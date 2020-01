© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il predestinato del Kosovo non ha deluso le aspettative: già a 15 anni il destino di Blendi Baftiu sembrava quello di diventare un giocatore importante e la crescita fisica non ha tradito le aspettative degli addetti ai lavori. Classe 1998, la UEFA lo ha inserito tra i 50 talenti da tenere d'occhio nel 2020, anche perché il grande passo verso un campionato top sembra avvicinarsi. Fantasista ambidestro e molto dotato a livello creativo, il kosovaro è prossimo a ricevere la prima convocazione in Nazionale maggiore. Un passo normale dopo le 10 reti in 17 partite realizzate nella prima parte del campionato.

Nome: Blendi Baftiu

Data di nascita: 17 febbraio 1998

Nazionalità: kosovaro

Posizione: fantasista

Squadra: KF Ballkani

Assomiglia a: Patrick Schick