Un talento al giorno, Chadaille Bitshiabu: un gigante di due metri classe 2005

vedi letture

A una settimana dalla sfida con l'Atalanta, il PSG prova a ritrovare il giusto ritmo partita e in vista delle prossimo amichevoli sono molti i giovani che si sono aggregati alla squadra di Tuchel. Il più giovane in assoluto sarà Chadaille Bitshiabu, classe 2005, quasi 2 metri d'altezza, promettente difensore che appena una settimana fa ha legato il proprio futuro al club parigino con un contratto fino al 2023. Una mossa, quella del rinnovo, resa necessaria dall'intesse manifestato per il giocatore da club come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Dortmund, Lipsia e Milan. Parliamo di un difensore centrale dal fisico imponente, abilissimo sui palloni alti e nella marcatura a uomo.

Nome: Chadaille Bitshiabu

Data di nascita: 16 maggio 2005

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: PSG

Assomiglia a: Presnel Kimpembe