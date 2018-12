Un talento al giorno, Dennis Jastrzembski: l'ennesimo gioiello di origine polacca

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il talento che trattiamo oggi è un attaccante tedesco con cittadinanza polacca, attaccante dell'Hertha Berlino che ha stupito con la maglia della Germania Under 17: Dennis Jastrzembski è una seconda punta che può destreggiarsi senza problemi anche come esterno d'attacco a sinistra. Si tratta comunque di un attaccante versatile, bravissimo nel contropiede perché naturalmente dotato di velocità e agilità. Un amante del dribbling fino all'eccesso, che mette in evidenza anche e soprattutto quando si trova di fronte al portiere avversario.

Nome: Dennis Jastrzembski

Data di nascita: 20 febbraio 2000

Nazionalità: tedesco

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Herta Berlino

Assomiglia a: Julian Brandt