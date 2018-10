Un talento al giorno, Donyell Malen: un Depay in fase di costruzione

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Su di lui il primo a scommettere è stato, come spesso accade in Olanda, Mino Raiola. Nel 2015 il procuratore lo definì il "prossimo crack mondiale, un fenomeno". Lo ascoltò l'Arsenal, che per due anni ha tenuto Donyell Malen a Londra senza però mai farlo esordire coi grandi, complici risultati non eccezionali con l'Academy. Ci ha scommesso la scorsa estate il PSV Eindhoven, a ragione: nelle prime uscite il giovane attaccante esterno ha mostrato di avere tutto per diventare un grande esterno. Anche ieri, contro l'Inter, il suo primo pallone è stata una rovesciata che ha chiamato al miracolo Handanovic. Un Depay "in costruzione" che promette davvero bene.

Nome: Donyell Malen

Data di nascita: 19 gennaio 1999

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Memphis Depay