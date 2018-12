Un talento al giorno, Dwight McNeil: l'ala mancina più giovane d'Inghilterra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Cinque presenze in stagione rendono il classe 1999 Dwight McNeil l'attaccante più giovane ad aver esordito nella Premier League 2018/19: la guizzante ala sinistra in forza al Burnley ha aiutato la squadra in questo inizio di stagione con i suoi dribbling e i suoi cross tesi per l'attacco della formazione britannica. Fisicamente ricorda Overmars, ma vista la provenienza lo avvincerei più a Ryan Giggs: è infatti cresciuto nell'Academy del Manchester United, ma è stato poi il Burnley a credere fortemente su di lui.

Nome: Dwight McNeil

Data di nascita: 22 novembre 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Burnley

Assomiglia a: Ryan Giggs