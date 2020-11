Un talento al giorno, El Bilal Touré: mister plusvalenza fa ricco il Reims

Appena 150mila pagati, a gennaio 2020, dal Reims per portarlo in Francia dal Mali e la consapevolezza, del Napoli, di aver mancato una bella occasione. L'agente Satin lo aveva infatti proposto a Giuntoli qualche mese prima, senza però ottenere l'attenzione necessaria. Ora, stando alle stime del CIES, El Bilal Touré vale già circa 15 milioni di euro dopo neanche un anno. 16 presenze tra Ligue 1 ed Europa League, già una manciata di gol e la consapevolezza, da parte del club francese, ci aver fatto centro: tecnicamente il giovane africano ricorda un po' l'orobico Zapata, bravo a far valere la propria prestanza fisica in area di rigore e a metterla a disposizione dei compagni.

Nome: El Bilal Touré

Data di nascita: 3 ottobre 2001

Nazionalità: ivoriano

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: Stade Reims

Assomiglia a: Duvan Zapata