Un talento al giorno, Emmanuel Dennis: la Super Aquila del Brugge

A Emmanuel Dennis avevano pensato anche diversi club italiani qualche mese fa, senza però affondare il colpo. Ora, per portarlo via dal Club Brugge, servirà uno sforzo notevole: in questi mesi infatti l'attaccante è cresciuto ed è diventato un giocatore importante per il collettivo neroblù a dispetto degli appena 21 anni. Un attaccante che, portato in Europa dagli ucraini del Zorya, è diventato un centravanti da poco e che deve ancora crescere dal punto di vista della finalizzazione, ma che sembra avere tanto da dare dal punto di vista della creazione del pericoloso, grazie alle repentine accelerazioni che hanno fatto malissimo alle difese della Jupiler League.

Nome: Emmanuel Dennis

Data di nascita: 15 novembre 1997

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: attaccante

Squadra: Club Brugge

Assomiglia a: Musa Barrow