Un talento al giorno, Exequiel Palacios: centrocampista prenotato dal Real

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dall'Argentina sono sicuri: il Real Madrid ha chiuso l'accordo col River Plate per lo sbarco a Madrid nel giugno 2019 di Exequiel Palacios, centrocampista classe '98 che gioca in Argentina con profitto nonostante la giovanissima età. Ricorda un po' il messicano Héctor Herrera, centrocampista in forza al Porto che sta raccogliendo le attenzioni di mezza Europa, mentre l'argentino ha già la strada delineata di fronte a sé: sarà Casa Blanca, con la prospettiva di arrivare a giugno prossimo e mettersi a disposizione del nuovo tecnico.

Nome: Exequiel Palacios

Data di nascita: 5 ottobre 1998

Nazionalità: argentino

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: River Plate

Assomiglia a: Héctor Herrera