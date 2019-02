Un talento al giorno, Florentino Luís: l'ennesima "diga" portoghese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Florentino Luís, centrocampista classe 1999 che ha conquistato un posto da titolare fisso nel Benfica alla prima stagione da professionista, è il nostro talento del giorno. Un mediano che ricorda tantissimo Pogba nelle movenze e nel fisico ma che è decisamente più focalizzato sulla fase difensiva del collega francese. Bravissimo nel recupero della sfera, non è certo un fenomeno quando si tratta di costruire il gioco o inserirsi senza palla ma come muro davanti alla difesa, ha davvero pochi eguali nel campionato portoghese. Che dopo Danilo Pereira e William Carvalho, sembra essersi specializzato in "dighe".

Nome: Florentino Luís

Data di nascita: 12 febbraio 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: mediano

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Danilo Pereira