Un talento al giorno, Georgi Kyrnats: un minuto in Champions e futuro assicurato

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un solo minuto in Champions, nel successo storico del CSKA Mosca contro il Real Madrid, ma per Georgi Kyrnats il futuro è assicurato: cresciuto nel CSKA al pari di Akinfeev, sembra essere il suo erede naturale all'interno del club russo. Portiere di grande prospettiva, di quasi un metro e novanta, è migliorato all'ombra di uno dei più grandi della già celebrata scuola portieri sovietica e ora sembra essere pronto ad un ruolo da protagonista. Possibile che il CSKA decide di mandarlo in prestito a gennaio per completare il suo percorso di crescita e farne un portiere già completo e pronto.

Nome: Georgi Kyrnats

Data di nascita: 7 luglio 1998

Nazionalità: russo

Ruolo: portiere

Squadra: CSKA Mosca

Assomiglia a: Igor Akifeev