Un talento al giorno, Giannis Satsias: il futuro di Cipro è il Tonali che verrà

Il talento cresce anche a Cipro, come dimostra il classe 2002 Giannis Satsias, già stellina di ogni selezione giovanile e finito nel mirino di un paio di club italiani in vista di gennaio. Parliamo di un centrocampista diventato rapidamente il leader tecnico di ogni squadra in cui ha giocato, compresa l'Under 21 del suo paese (nonostante non abbia neanche 18 anni, ndr) e già nel giro della selezione maggiore. Un centrocampista metodista che usa il cervello come migliore arma e dotato anche di un bel destro pulito. Adattabile a fantasista, è sicuramente come mediano metodista che dà il meglio di sè.

Nome: Giannis Satsias

Data di nascita: 28 dicembre 2002

Nazionalità: cipriota

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Apoel Nicosia

Assomiglia a: Sandro Tonali