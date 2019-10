© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Rapace, letale, atleticamente superiore e con un destro al fulmicotone: Ibrahim Said, numero 20 della Nigeria Under 17, ha dimostrato nella sfida all'Ecuador di avere tutte le caratteristiche giuste per sfondare ad alto livello. Parliamo di un attaccante di destra con grande capacità di inserimento e intelligenza nel posizionarsi dove l'avversario soffre di più le sue caratteristiche. Un attaccante capace di coprire con profitto tutta la fascia ma anche di accentrarsi ed essere pericolosissimo col destro.

Nome: Ibrahim Said

Data di nascita: 3 giugno 2002

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: attaccante destro

Squadra: Dabo Babes Academy

Assomiglia a: David Suazo