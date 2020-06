Un talento al giorno, Ilyes Zouaoui: sa fare malissimo coi suoi tagli

vedi letture

Ilyes Zouaoui sa fare malissimo all'avversario, pur senza alzare un dito: 15 gol e 14 assist per l'Under-18 del Marsiglia parlano per questo classe 2004 di immense qualità, un attaccante esterno che ama partire da sinistra e convergere al centro per azionare il destro di cui Madre Natura lo ha fornito. Un gioiellino che ha già messo in pre-allerta gli 007 di tanti club: Olympiakos, Borussia Dortmund, Newcastle e soprattutto Juventus, tutte pronte ad approfittare di un mancato rinnovo con l'Olympique. Paratici sarebbe andato in Francia lo scorso febbraio per osservarlo da vivo e far capire quanto forte è il suo interesse.

Nome: Ilyes Zouaoui

Data di nascita: 18 settembre 2004

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Olympique Marsiglia

Assomiglia a: Joaquin