Un talento al giorno, Jasser Khmiri: centrale dal futuro assicurato

Pur giocando in patria, a differenza di un paio di compagni già sbarcati in Europa, il difensore classe 1997 Jasser Khmiri è sembrato il più pronto tra i giocatori della Tunisia Under 21 che lunedì sera ha incrociato la selezione di Di Biagio cedendo per 2-0. Un passivo limitato in più occasioni dall'eclettico centrale africano, bravo a sopperire alle numerose mancanze dei compagni in una difesa a tre che ha fatto comunque spesso acqua di fronte al tridente azzurro. Difensore dalle lunghe leve, ricorda vagamente un primo Chiellini per le doti atletiche e la capacità di interventi acrobatici in grado di salvare la propria porta spesso e volentieri.

Nome: Jasser Khmiri

Data di nascita: 2 dicembre 1997

Nazionalità: tunisino

Ruolo: difensore

Squadra: Stade Tunisien

Assomiglia a: Giorgio Chiellini