Un talento al giorno, Joakim Maehle: serata da sogno a Udine

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Con 54 partite in stagione, il terzino danese Joakim Maehle sarebbe dovuto arrivate come minimo affaticato all'Europeo Under 21 in corso in Italia: invece con la maglia della Danimarca Under 21 ha giocato una gara stellare ieri, contro l'Austria, permettendo agli scandinavi di mantenere le speranze di qualificazione alla semifinale. Laterale di grande spinta, ieri il danese ha sfoderato la prestazione perfetta, con due gol decisivi nel 3-1 della squadra di Fredriksen. A Udinese c'erano tanti osservatori a vedere le due squadre, entrambe non certo accreditate come favorite: chissà che qualcuno non sia tornato a casa con il nome di Maehle sul taccuino.

Nome: Joakim Maehle

Data di nascita: 20 maggio 1997

Nazionalità: danese

Ruolo: terzino destro

Squadra: KRC Genk

Assomiglia a: Kenny Tete