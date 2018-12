Un talento al giorno, João Felix: non si nasce Rui Costa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fantasista di grande talento, il portoghese João Felix ha affinato anche il fisico durante gli ultimi mesi, guadagnandosi la stima del tecnico del Benfica, che lo ha coinvolto in Prima Squadra con sempre più continuità nelle ultime settimane. Un assist-man nato che ha dimostrato anche un ottimo rapporto con la porta avversaria, come raccontano i due gol realizzati in stagione in cinque gare giocate. Per il portoghese l'esordio in Champions non è andato benissimo, ma il talento dimostrato lo porterà di certo a superare queste prime difficoltà con il calcio dei grandissimi.

Nome: João Félix Sequeira

Data di nascita: 10 novembre 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: trequartista

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Rui Costa