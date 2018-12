Un talento al giorno, Kelvin Amian: potenza e velocità sulla corsia destra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Uno dei tanti gioielli prodotti dalla Francia gioca a Tolosa e si chiama Kelvin Amian Adou, un terzino di colore con grandissime dote fisiche, capace di ritagliarsi un posto importante nella formazione francese, impegnata in Ligue 1. Un giocatore che si è preso il posto da titolare con merito e che è diventato una vera certezza per Alain Casanova. Tuttavia, la sua evoluzione tattica non sembra finita: pur preferendo giocare come laterale destro, ha dimostrato di sapersi disimpegnare senza problemi anche come terzino sinistro e in alcune occasioni è stato schierato persino da centrale difensivo.

Nome: Kelvin Amian Adou

Data di nascita: 8 febbraio 1998

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino destro o sinistro

Squadra: Tolosa

Assomiglia a: Kevin Malcuit