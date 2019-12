Un talento al giorno, Khvicha Kvaratskhelia: l'incubo di ogni telecronista

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nome impronunciabile, ma prospettive sicure: Khvicha Kvaratskhelia rischia di diventare l'incubo di ogni telecronista europeo, visto che a 18 anni è già un elemento molto importante della rosa del Rubin Kazan, formazione russa di primo livello. Tatticamente parliamo di un esterno offensivo di qualità e velocità, figlio di un calcio che spinge forte sul 4-3-3 come modulo del presente: in grado di giocare sia a destra che a sinistra, preferisce sicuramente quest'ultima fascia come base di partenza, per scatenarsi nel dribbling e poi concludere di destro verso la porta avversaria.

Nome: Khvicha Kvaratskhelia

Data di nascita: 12 febbraio 2001

Nazionalità: georgiano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Rubin Kazan

Assomiglia a: Adem Ljajic