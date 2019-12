Un talento al giorno, Kristers Tobers: lo stambecco della nuova Lettoria

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In termini di Nazionale, Kristers Tobers ha bruciato le tappe come difficilmente era capitato prima in Lettonia: a 15 anni, esordio in Under 19, a 16 la prima presenza in Under 21 e a 18 ecco la selezione maggiore. Conta già sei presenze con la formazione baltica, dove Slavisa Stojanovic ne ha fatto una colonna della sua gestione (fino ad ora non molto fortunata in termini di risultati tuttavia). Di certo per l'altissimo centrale è tutta esperienza preziosa; per lui anche tre gol in 24 presenze col club, insomma una risorsa su cui contare per ogni duello aero.

Nome: Kristers Tobers

Data di nascita: 13 dicembre 2000

Nazionalità: lettone

Ruolo: difensore centrale

Squadra: FK Liepaja

Assomiglia a: Martin Skrtel