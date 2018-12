Un talento al giorno, Luís Lopes: centravanti atipico e moderno

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In casa Benfica la scoperta di giovani promettenti è ormai all'ordine del giorno e anche la classe 2000 sembra poter dare grandi soddisfazioni ai lusitani, in particolare per le qualità manifestate sin da giovanissimo da Luís Lopes, attaccante molto particolare perché davvero temibile di testa nonostante un'altezza nella norma che viene però compensata da una capacità di salto davvero notevole. Rapidissimo, ricorda nelle movenze l'ex Inter Martins proprio per questo suo atletismo sfrenato, il che lo rende temibilissimo soprattutto nelle categorie giovanili ma anche molto moderno.

Nome: Luís Henrique Barros Lopes

Data di nascita: 16 febbraio 2000

Nazionalità: portoghese

Ruolo: attaccante

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Obafemi Martins