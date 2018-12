Un talento al giorno, Michaël Cuisance: la nuova leva francese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La fucina di talento francese ha sfornato negli ultimi tempi anche un centrocampista dall'ottima prospettiva come Michaël Cuisance, che il Borussia Mönchengladbach ha portato subito in Germania adattando il suo fisico statuario e le ottime doti di personalità alla Bundesliga. Il biondo mediano ha iniziato la sua carriera come punto di riferimento della difesa, abile soprattutto nello sradicare palloni dai piedi avversari e nel contenimento delle folate offensive nemiche, trasformandosi però in un centrocampista ben più completo e in grado di gestire senza difficoltà le due fasi di gioco, con una particolare predilezione per i calci piazzati. Li batte, a volte, e soprattutto li devia in rete a centro area, con crescente abilità. Un talento su cui il club tedesco fa affidamento, sempre di più.

Nome: Michaël Cuisance

Data di nascita: 16 agosto 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Borussia Mönchengladbach

Assomiglia a: DescrizioneAlain Boghossian