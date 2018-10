Un talento al giorno, Nicolas Tié: un 17enne in Nazionale Maggiore

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il portiere del Chelsea Nicolas Tie è uno dei migliori giovani non solo dell'Academy dei Blues, ma in generale di tutto il panorama inglese. Se n'è accorto anche il ct della Costa D'Avorio, che se l'è portato in Nazionale Maggiore ad appena 17 anni, forse per non rischiare di vederselo "portare via" dalla selezione francese. Probabile che nelle prossime amichevoli ci possa essere anche qualche minuto in campo: un gioiellino che ha nella sua reattività muscolare, ma anche nell'ottima tecnica di base, i suoi punti di forza. Un talento su cui il Chelsea ha investito, un capitale su cui contare per il futuro.

Nome: Nicolas Tie

Data di nascita: 14 gennaio 2001

Nazionalità: ivoriano

Ruolo: portiere

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Steve Mandanda