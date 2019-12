Un talento al giorno, Noah Zinedine Frick: il figlio d'arte del Liechtenstein

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dopo 59 sconfitte in 59 gare ufficiali disputate, il Liechtenstein Under-21 è riuscito a interrompere la maledizione e vincere la sua prima partita: l'impresa è arrivata a giugno contro l'Azerbaigian, nella sfida di qualificazione all'Europeo e l'ha firmata Noah Zinedine Frick, figlio dell'ex attaccante di Arezzo, Verona, Siena e Ternana. Il fantasista (capace però di giocare anche come falso nove) in forza al Vaduz, classe 2001, si è fatto spazio in patria a suon di buone prestazioni e il momento per un salto di qualità, in un calcio più competitivo, sembra ormai vicinissimo.

Nome: Noah Zinedine Frick

Data di nascita: 16 ottobre 2001

Nazionalità: Liechtenstein

Ruolo: fantasista

Squadra: Vaduz

Assomiglia a: Henrikh Mkhitaryan