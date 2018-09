Un talento al giorno, Paul Will: il Bayern Monaco guarda al futuro

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Bayern Monaco, nel corso degli ultimi anni, ci ha abituato a investimenti importanti con giocatori di assoluto livello che sono andati a rafforzare la rosa dei bavaresi. Il club tedesco però non è bravo solo a comprare giocatori già affermati, anzi. Il Bayern si sa muovere benissimo anche per quelli che saranno i campioni di domani. Un esempio? Paul Will, stellina classe '99 acquistato dal Kaiserslautern e che al momento è a farsi le ossa nella seconda squadra del Bayern. Centrocampista centrale, fa della fase di contenimento la sua arma migliore, tanto che all'occorrenza può giocare anche come centrale di difesa. Un talento dal futuro assicurato.

Nome: Paul Will

Data di nascita: 1 marzo 1999

Nazionalità: tedesca

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Christoph Kramer