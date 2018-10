Un talento al giorno, Pedro Porro: più sapore alla manovra del Girona

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Centrocampista, più spesso esterno con spiccate propensioni offensive, l'iberico Pedro Porro è diventato un titolarissimo del Girona grazie alla crescita costante e allo stesso tempo veloce che lo ha portato nel giro di pochi anni dalle giovanili del Rayo al Peralada, fino ad una maglia da titolare con la formazione catalana. Per il giovane esterno già 500 minuti in campo e due assist pesanti, che lo hanno consacrato come uno dei migliori giovani della Liga spagnola: non solo, coi suoi 18 anni e 11 mesi, Porro è il terzo giocatore più giovane del campionato iberico 2018/19.

Nome: Pedro Porro

Data di nascita: 13 settembre 1999

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: esterno destro

Squadra: Girona

