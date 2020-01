© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Le 45 presenze con il Wigan dell'anno scorso hanno reso Reece James un atleta già perfettamente in grado di affrontare la Premier League e le sue difficoltà: Lampard non ha esitato un attimo prima di lanciarlo nella mischia anche in Champions League e in stagione sono già 20 le sue presenze. Dopo essersi formato nell'Academy dei Blues, il terzino destro classe 1999 ha giovato molto del prestito ai Latics e ora si candida a diventare protagonista anche con la maglia della Nazionale Under 21 inglese. Molte forte fisicamente, si è dimostrato abile anche nella fase offensiva, con diversi cross sfruttati alla perfezione dall'amico Tammy Abraham.

Nome: Reece James

Data di nascita: 8 dicembre 1999

Nazionalità: inglese

Posizione: laterale destro

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Bakary Sagna