Un talento al giorno, Ritsu Doan: dal Groningen al nono posto di Parigi

A metà tra Nakamura, con cui condivide il piede mancino, e Hidetoshi Nakata, che come lui aveva nel dinamismo una delle maggiori doti, il giapponese Ritsu Doan è considerato uno dei migliori talenti di tutta l'Asia. Non solo: con il nono posto nella classifica del Pallone d'Oro Under 21, la sua popolarità è destinata a crescere ancora. Fiuto del gol ancora da affinare, ma tecnicamente Doan non ha nulla da invidiare ai colleghi europei, come ha dimostrato nella sua esperienza al Groningen, in Olanda.

Nome: Ritsu Doan

Data di nascita: 16 giugno 1998

Nazionalità: giapponese

Ruolo: esterno d'attacco/centrocampo

Squadra: Groningen

Assomiglia a: Hidetoshi Nakata