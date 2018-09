Un talento al giorno, Ryan Gravenberch: l'Ajax a occhi chiusi

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dalle movenze ricorda, e parecchio Henry, ma l'olandese Ryan Gravenberch gioca qualche mentro più indietro, come fantasista e creatore dell'azione: così l'ha impostato l'Ajax, che di rado si sbaglia riguardo i giovani talenti. Non a caso, il classe 2002 è diventato il giocatore più giovane della storia del club a esordire con la maglia dei lancieri, nel pesantissimo 3-0 patito contro il PSV Eindhoven. Su di lui sono in tanti quelli pronti a scommettere a occhi chiusi, in Olanda tutti convinti di avere in mano il prossimo gioiello da Nazionale.

Nome: Ryan Gravenberch

Data di nascita: 16 maggio 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Thierry Henry