Un talento al giorno, Savio: in patria lo paragonano già a Robinho

Esterno o attaccante di piede mancino che ama attaccare la profondità con la palla al piede o senza. Il sedicenne Sávio Moreira de Oliveira, classe 29004 del Clube Atletico Mineiro, sembra avviato a diventare il prossimo gioiello brasiliano inseguito da tutti i top club: dribbling, controllo palla e creatività sono i punti di forza di questo ragazzo, che tatticamente si può collocare come attaccante destro o sinistro. Fisicamente non è esattamente un gigante, motivo per cui in patria lo paragonano a Robinho, oltre ovviamente alle attinenze tecniche.

Nome: Sávio

Data di nascita: 10 aprile 2004

Nazionalità: brasiliano

Squadra: Atletico Mineiro,

Ruolo: attaccante esterno

Assomiglia a: Robinho