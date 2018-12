Un talento al giorno, Tamas Kiss: il bacio in versione ungherese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Esterno destro dal fisico non esattamente da granatiere (un metro e sessantasei) e specialista nelle accelerazioni brucianti, l'ungherese Tamas Kiss si è fatto notare come uno dei talenti più cristallini del calcio magiaro e in particolare della Puskás Akadémia FC, formazione che gioca in prima divisione ungherese. Dal punto di vista difensivo non è esattamente un campione, ma quando la palla passa dai suoi piedi si ha l'impressione che il pericolo sia dietro l'angolo. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, preferisce comunque quest'ultima fascia per poter giocare a piede invertito.

Nome: Tamas Kiss

Data di nascita: 24 novembre 2000

Nazionalità: ungherese

Ruolo: esterno d'attacco/centrocampo

Squadra: Puskás Akadémia FC

Assomiglia a: Franck Ribéry