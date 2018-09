Un talento al giorno, Tanguy Ndombele, la piovra del Lione

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del futuro, dotato di doti fisiche eccezionali e uno spiccato carattere, si chiama Tanguy Ndombele: ha qualcosa di Pogba e qualcosa di Kanté, caratteristiche che lo rendono davvero pericolosissimo. Dell'ex Juve ha anche una certa arroganza, di certo del mediano del Chelsea ha la prorompente fisicità e l'abilità nel recupero palla: un motorino inarrestabile che il Lione ha lanciato in Prima Squadra senza esitazioni. Roma e Manchester City ci hanno fatto un pensierino in estate, scontrandosi però con le altissime richieste dei francesi, ben consapevoli di avere un piccolo fenomeno in casa.

Nome: Tanguy Ndombele

Data di nascita: 28 dicembre 1996

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Lione

Assomiglia a: Paul Pogba