Un talento al giorno, Thiago Almada: la nuova Joya del movimento argentino

"Volante" o mezzala, il gioiellino Thiago Almada, che in Argentina hanno già ribattezzato "La Joya" per le sue qualità tecniche. Bravo a scartare e creare occasioni da gol per gli attaccanti, dimostra creatività nelle scelte di gioco e ama l'assist per i compagni più che la conclusione in prima persona. Bravo nell'inserimento in area ma anche nell'agire sulle corsie, ricorda un po' Di Maria per la sua capacità di giocare sia al centro che sulle corsie senza intaccare la propria pericolosità.

Nome: Thiago Almada

Data di nascita: 26 aprile 2001

Nazionalità: argentino

Ruolo: centrocampista

Squadra: Club Atlético Vélez Sarsfield

Assomiglia a: Angel Di Maria