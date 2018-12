Un talento al giorno, Tiago Dantas: un Modric alla portoghese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Capacità tecnica, di assist e grande tecnica sono i biglietti da visita di Tiago Dantas, gioiellino classe 2000 del Benfica capace di impressionare gli scout con la maglia del club ma anche con quella del Portogallo Under 18: parliamo di un classe 2000 che ha già collezionato minuti in Prima Squadra, un gioiellino dal sicuro avvenire che in patria avvicinato al croato Modric per qualità e caratteristiche. Intelligenza tattica e qualità nella regia, ma anche abilità sui calci piazzati, sono le peculiarità di un giocatore che potrebbe presto far comodo anche al ct Santos.

Nome: Tiago Dantas

Data di nascita: 24 dicembre 2000

Nazionalità: portoghese

Squadra: Benfica

Ruolo: centrocampista centrale

Assomiglia a: Luka Modrić