Tomás Belmonte potrebbe essere il nuovo Vidal. La sua crescita indica che può diventare un grande centrocampista in poco tempo. A poco a poco sta diventando uno dei migliori in Sud America. Sa leggere bene le situazioni di gioco, fatto che gli permette di essere spesso in anticipo sulle giocate, di intercettare i passaggi e contrastare efficacemente il portatore di palla avversario senza commettere fallo. Può sia giocare davanti alla difesa sia come vertice alto del centrocampo con la stessa disinvoltura. È di fatto un jolly in mezzo al campo. Buon marcatore, sa sia impostare che infiltrarsi per andare a gol. Il suo potenziale è incredibile e la sua evoluzione salta agli occhi ogni giorno. Di personalità forte, Belmonte non avrebbe difficoltà ad adattarsi all'Italia. È un profilo per squadre piccole, medie e grandi. Per ora tutte queste possono contrattarlo, ma in breve è possibile che solo le grandi ci riescano.

Nome: Tomás Belmonte

Data di nascita: 27 di maggio 1998

Nazionalità: Argentina

Ruolo: centrocampista

Squadra: Lanús

Assomiglia a: Arturo Vidal