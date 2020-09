Un talento al giorno, Vicente Esquerdo: sulla scia di Ferran Torres

vedi letture

E se il sostituto di Ferran Torres fosse già in casa? Potrebbe essere il pensiero del Valencia, che ieri ha rinnovato per quattro anni il legame con Vicente Esquerdo, attaccante/fantasista classe 1999 destinato ad essere il prossimo gioiello lanciato in Prima Squadra. Esterno o centrale il giovane iberico ha dimostrato di avere tecnica e personalità da vendere, le stesse caratteristiche che hanno fatto la fortuna di tanti giovani Taronges nelle ultime stagioni. La cantera valenciana si conferma incredibilmente prolifica in un momento non semplice per il futuro del club.

Nome: Vicente Esquerdo

Data di nascita: 26 maggio 1999

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: attaccante/fantasista

Squadra: Valencia

Assomiglia a: Ferran Torres