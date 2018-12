Un talento al giorno, Viktor Tsygankov: stoffa da Shevchenko

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il patron della Dinamo Kiev Ihor Surkis lo ha definito un "calciatore dalla stessa stoffa di Andriy Shevchenko". Di certo per Viktor Tsygankov le aspettative sono altissime, anche alla luce di un momento eccellente che sta vivendo il calcio in Ucraina, grazie alle prestazione della Nazionale allenata proprio dall'ex Milan. Selezione di cui ovviamente Tsygankov fa parte, con nove gettoni già sulle spalle: a 20 anni, è un bottino niente male. Trattasi di un'ala capace di fare la differenza in velocità, specie in progressione, ma dotato anche di qualità.

