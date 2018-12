Un talento al giorno, Vitor Gabriel: il centravanti del futuro in Brasile

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Cinismo, istinto e grande capacità di finalizzazione, specie con il colpo di testa: il movimento senza palla e il dribbling sono altri pezzi forti del repertorio di Vitor Gabriel, attaccante centrale brasiliano che si sta mettendo in luce con la maglia del Flamengo e che è in grado di fare reparto anche da solo grazie alla sua stanza. Bravo a giocare per la squadra ma anche a fungere da riferimento avanzato il gioco dei suoi. Un giocatore destinato a far parlare di sè in Brasile, dove i centravanti sono sempre molto ricercati.

Nome: Vitor Gabriel Claudino Rego Ferreira

Data di nascita: 20 gennaio 2000

Nazionalità: brasiliano

Squadra: Flamengo

Ruolo: centravanti

Assomiglia a: Fred