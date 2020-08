Un talento al giorno, Xavier Mbuyamba: il centrale su cui ha scommesso Emenalo

vedi letture

Lo volevano anche Inter e Juventus, invece l'ha spuntata il Chelsea: i Blues sono pronti a mettere a segno l'ennesimo colpo in prospettiva tesserando Xavier Mbuyamba, 18enne difensore svincolato dal Barcellona. Il giocatore è uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese, considerato dagli addetti ai lavori come il nuovo Van Dijk. Parliamo di un classe 2001 che il Barcellona ha tesserato solo l'anno passato dal Mastricht, ma che in Spagna evidentemente non si è ambientato alla perfezione. Notevoli le sue prestazioni in Youth League, probabilmente sono quelle ad avere convinto il Chelsea a puntare forte su di lui.

Nome: Xavier Mbuyamba

Data di nascita: 10 gennaio 2001

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Virgil van Dijk