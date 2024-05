Roma, Pellegrini: "Sprecate troppe occasioni, a Leverkusen dobbiamo essere più cinici"

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-0 nella semifinale d'andata di Europa League col Bayer Leverkusen: "Per me il rammarico è che loro hanno fatto due gol e noi zero. Siamo stati noi a fare la partita. Abbiamo sprecato tante occasioni per fargli male, producendone fino alla fine. Loro vanno a casa pensando di aver già passato il turno, noi invece con la testa alla gara di domenica e a come metterli in difficoltà al ritorno".

In cosa si deve migliorare a Leverkusen?

"Rispetto a oggi bisogna migliorare nel fare gol, anche loro sono una squadra forte ma al di là di qualche loro contropiede la partita l'abbiamo fatta noi. Loro si schiacciavano bassi e questo ci ha permesso di avere delle occasioni per segnare. Dobbiamo essere più cinici, se creiamo tanto come oggi nulla è scontato".