Un talento al giorno, Alejandro Marqués: nuovo campione d'Europa Youth

Il canterano che ha regalato una grossa fetta di Youth League al Barcellona si chiama Alejandro Marqués ed è un classe 2000 dall'enorme classe, che ha stregato in queste ultime fasi della competizione. Fisicamente è una punta atipica, alto ma esile, ricorda un po' Schick per questo, ma anche per l'abilità di destreggiarsi sia come centravanti che come seconda punta. Venezuelano di nascita ma spagnolo per crescita, Marques ha realizzato ben quattro gol tra quarti, semifinale e finale di Youth League, con la grande doppietta nell'atto conclusivo contro il Chelsea che lo ha lanciato nell'olimpico dei giovani più promettenti del globo.

Nome: Alejandro Marqués

Data di nascita: 4 agosto 2000

Nazionalità: venezuelano

Ruolo: punta

Squadra: Barcellona B

Assomiglia a: Patrick Schick